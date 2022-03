Paquetá: “Al Milan ho avuto delle difficoltà, ma queste mi hanno rinforzato”

Parlando in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale brasiliana, l’ex calciatore del Milan Lucas Paquetá ha ricordato la sua esperienza in rossonero: “Penso che nel percorso di qualsiasi calciatore ci siano alcuni momenti difficili e altri felici. Al Flamengo sono arrivato per diventare un calciatore, al Milan ho avuto delle difficoltà, ma queste mi hanno fatto accumulare esperienza e rinforzato per i momenti complicati”.

Paquetá parla anche dell’esperienza al Lione: “Mi sono trovato molto bene fin da subito, è stato importante ritrovare alcuni amici e incontrare Juninho, per me è stata una persona fondamentale. Ho tante cose da imparare ma sono contento di quello che sto facendo ora, mi sto giocando il mio ruolo in nazionale. Spero di fare del mio meglio per aiutare la Seleção“.

Foto: Instagram personale Paquetá