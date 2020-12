Papu Gomez va in panchina e canta l’inno della Juve

“Juve, storia di un grande amore”. Il Papu Gomez é andato in panchina nella gara in corso a Torino, ma le telecamere lo hanno inquadrato mentre canticchiava a pochi minuti dall’inizio della gara l’inno del club bianconero. Sorridente e rilassato, l’argentino (dopo quando accaduto negli ultimi giorni) ha trovato ancora il modo di far parlare di sé.