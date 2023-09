Papu Gomez: “Sto aspettando la giusta opportunità. Se non dovesse arrivare, potrei considerare la possibilità di ritirarmi”

Papu Gomez starebbe pensando anche al ritiro, dopo essersi svincolato dal Siviglia.

Queste le parole del Papu, riportate dall’Eco di Bergamo: “Mi sto godendo il tempo a Siviglia, ma sto aspettando la giusta opportunità. Se non arriva, potrei considerare la possibilità di ritirarmi. Ho dato tutto al calcio e non voglio finire amareggiato”.

Più chiare invece le idee sul luogo in cui vivere in caso di ritiro: “Anche se l’Argentina sarà sempre nel mio cuore, l’Europa è dove voglio vivere. Ma una cosa è certa, voglio tornare a Bergamo per sentire l’affetto dei tifosi”.