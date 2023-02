Papu Gomez si opera alla caviglia: “Un sacrificio per vincere il Mondiale che ora devo pagare. Ma è stato bellissimo”

Papu Gomez deve operarsi alla caviglia. Un problema che si porta dietro prima del Mondiale, che in Qatar si è acutizzato e oggi arriva la sentenza dell’operazione inevitabile.

L’argentino, in forza al Siviglia ha così scritto sui social: “Tutto è iniziato così, non mi pento di nulla, ho dato tutto me stesso per vincere il Mondiale e oggi la mia caviglia sta pagando questo sforzo. Quanto è stato bello questo sacrificio! Lo stesso sforzo che ho fatto per tornare due mesi dopo a Siviglia, provando di tutto… Domani devo operarmi perché quello che abbiamo fatto non è abbastanza per migliorare. Non sarà affatto facile, andrò avanti giorno per giorno, con la convinzione e la tranquillità di dare tutto me stesso come ho sempre fatto”.

Foto: twitter Seleccion Argentina