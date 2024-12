Papu Gomez si allena col Renate: “Voglio tornare a giocare”

Alejandro ‘Papu’ Gomez ha voglia di tornare a giocare. È di ieri la notizia che campione del Mondo con l’Argentina nel 2022, ha iniziato ad allenarsi con il Renate, formazione iscritta nel Girone A di Serie C. L’attaccante è squalificato per doping fino a 0ttobre 2025, e sta approfittando della possibilità fornitagli dal club per tenersi in forma. Oggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

“Sto sfruttando questa occasione che mi ha regalato la società e sono felice di condividere gli allenamenti con la squadra. A 36 anni il mio obiettivo è tornare a giocare, che è la cosa che mi rende più felice. La luce in fondo al tunnel si vede e si può ricominciare con gli allenamenti”.

Questo il comunicato del club: “Oggi accogliamo un SUPER ospite d’eccezione: Alejandro Papu Gomez si allenerà con il Renate per tornare in forma e prepararsi al meglio per il rientro in campo. Una possibilità nata quasi per caso, grazie a conoscenze comuni, che abbiamo abbracciato con entusiasmo. Non potremmo essere più felici e orgogliosi di avere un campione del mondo a sudare con noi! Benvenuto in famiglia Papu!”.

Foto. Instagram Gomez