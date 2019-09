Papu Gomez: “Oggi decisiva? Non lo so, ma è uno scontro diretto”

Alejandro Gomez, fantasista dell’Atalanta, ha parlato prima del match contro la Roma ai microfoni di Sky Sport: “Per il momento sta andando abbastanza bene, sicuramente la differenza tra lo scorso anno e questo è che abbiamo cinque o sei potenziali titolari in panchina. E per una squadra come la nostra è tantissimo. Oggi decisiva? È presto per dirlo, ma è pur vero che contano gli scontri diretti. Noi vogliamo lottare per l’Europa e sono sfide importanti queste contro le big”.

Foto: Atalanta Twitter