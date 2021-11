Papu Gomez: “Non avrei mai pensato di giocare in Liga. Mondiali? Sono un mio obiettivo”

Al sito ufficiale della FIFA, ha parlato Papu Gomez, ex trequartista dell’Atalanta, ora al Siviglia. L’argentino parla ella Nazionale, della Copa America vinta e del sogno Mondiale.

Queste le sue parole: “Sono sempre stato un ammiratore del campionato spagnolo. Mi interessava, attirava la mia attenzione perché si gioca un calcio che mi piace. Non avrei mai pensato che ci sarei arrivato, per la mia età e la mia carriera in Italia, ma ho avuto la questa possibilità e sono molto grato al Siviglia. È un club spettacolare, la città è magnifica e la gente vive molto bene. Posso lottare per i primi posti e le competizioni europee. Il Siviglia è un club che dà fastidio ai grandi e per me è una bella sfida, vorrei restare qui per molti anni”.

Sulla Copa America: “È stato qualcosa di epico, storico. La squadra era forte, c’era un gruppo con grandi valori umani, una famiglia. E alla fine ha portato l’Argentina a poter ottenere un titolo tanto atteso. È stato celebrato molto perché c’era un’intera generazione che non aveva mai visto vincere la Nazionale, avevamo perso tante finali. Era un fardello molto grande, portato dai veterani come Messi, Aguero, Otamendi, Di María e tanti altri. Abbiamo avuto la fortuna di essere nel posto giusto e al momento giusto. Sono riuscito a segnare due gol e penso che sia bello aver vinto un titolo a 33 anni, nonostante poche presenze con l’Argentina. Forse sono stato toccato con una bacchetta magica, non c’è spiegazione”.

Obiettivo Mondiali 2022. “È il mio obiettivo. Spero di poter coronare il mio percorso con la prima e ultima Coppa del Mondo. Devo fare bene con il Siviglia essere competitivo e provare ad aiutare la squadra. Manca quasi un anno e il mio obiettivo è essere tra i 23 che parteciperanno”.

