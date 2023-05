Papu Gomez: “Il Monza? Galliani è un amico, ma voglio restare al Siviglia”

Papu Gomez, attaccante del Siviglia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi su diversi temi, tra cui il calciomercato.

Queste le sue parole: “Il Monza mi cerca? Si, perché sono amico di Galliani, ci vediamo a Ibiza. Quando sono passato dall’Atalanta al Siviglia si è arrabbiato, diceva che gli avevo promesso che sarei andato al Monza. Ma erano in B! Certo, Monza è vicina a Bergamo dove ho radici, famiglia e business. E poi non sono mai andato a vedere il Gran Premio! Scherzi a parte, io ho un altro anno di contratto e voglio restare qui a Siviglia”.

Sulla finale con la Roma: “La finale in testa. E’ stata una stagione difficile per noi. Questa finale è fondamentale, non solo per il trofeo, ma perchè vincendola andremo in Champions. Dovessimo perdere saremo fuori da tutte le coppe europee. Insomma, passa tantissimo da Budapest. La Roma è forte, ha un grande allenatore, ma vogliamo vincere”.

Foto: Instagram Siviglia