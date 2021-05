Papu Gomez: “Il mio cuore resta a Bergamo”

Papu Gomez, nel corso dell’intervista rilasciata a DAZN, ha parlato della lotta Champions in Italia e delle prestazioni della sua ex squadra: “L’Atalanta è talmente forte che so che alcune partite le vinceranno facilmente, quindi mi annoio e non le guardo perché so che finiranno 3 o 4 a zero. Altre le guardo con un po’ di nostalgia perchè ho vissuto sette anni a Bergamo e il mio cuore resta lì. Mi manca la passeggiata in città alta, andare a mangiare dai miei amici”.

FOTO: Instagram Papu Gomez