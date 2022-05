Papu Gomez: “Il futuro? A meno che il Siviglia non mi cacci, resterò qui per altri 2 anni”

Intervistato da ElDesmarque, Papu Gomez, attaccante del Siviglia, ex Atalanta, ha parlato del futuro in Andalusia, affermando come non ci siano problemi, al momento, sulla sua permanenza nel club.

Queste le sue parole: “Non ho alcuna intenzione di andarmene. Vogliono rispettare il mio contratto o anche rimanere un anno in più. Ho ancora due stagioni davanti, quindi a meno che il Siviglia non mi cacci rimarrò qui. Lo so che è stata una stagione complicata, si poteva fare di più, ma c’è fiducia, ripartiremo con maggiori ambizioni la prossima stagione”.

Foto: Twitter Siviglia