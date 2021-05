Papu Gomez: “Il Covid non mi ha permesso di andare in altre big italiane. Al Siviglia sto bene”

Papu Gomez ha parlato alla tv ufficiale del Siviglia in merito ai suoi primi mesi con gli andalusi dopo l’addio all’Atalanta.

Queste le sue parole: “Ho scelto il Siviglia perchè volevo continuare a giocare in uno dei principali campionati ed essere convocato nella nazionale argentina. Sapevo che se fossi andato in un campionato “minore” non sarebbe più successo e stavo aspettando l’opzione migliore. A gennaio e ancor di più con il COVID-19 mi si sono chiuse le porte delle grandi squadre italiane. Negli ultimi giorni di mercato è arrivato Monchi e ho detto subito al mio rappresentante di chiudere l’affare”.

Prospettive future: “Dobbiamo cercare di fare in modo che la squadra resti tra le prime quattro, possa giocare in Champions League e competere con i migliori ogni anno. Magari lotteremo per vincere il campionato”.

Foto: Twitter Siviglia