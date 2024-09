Papu Gomez: “Ho festeggiato la vittoria dell’Europa League in strada a Begamo. Gasperini? Mi ha chiamato, poi abbiamo pranzato insieme”

Papu Gomez, ex centrocampista offensivo dell’Atalanta, ha parlato a Sky, soffermandosi su alcuni temi, come l’Europa League vinta dalla Dea e sul rapporto con Gasperini.

Queste le sue parole: “Dovessi scegliere una serata tra Liverpool e Dublino? Dublino, per la personalità della squadra. L’Atalanta aveva già giocato col Liverpool a casa, sapeva già come affrontarli a Liverpool. Col Leverkusen no, poi c’è sempre la tensione di una finale e aveva perso con la Juve in Coppa Italia. L’ho vissuta a casa con mio figlio e poi qua a Bergamo in strada con i tifosi”.

L’incontro con Gasperini dopo le polemiche dell’addio? “Il mister ha fatto un gesto straordinario. Sapeva che stavo vivendo a Bergamo, mi ha chiamato per parlare e per dirmi che mi voleva bene. Alla prima opportunità ci siamo visti per pranzo, abbiamo parlato 3-4 ore di calcio ed è stato bellissimo”.

Cosa pensa della nuova Champions League? “Sarà tutta da scoprire, è una Champions nuova e ci sarà da abituarsi. Ma è bello, ti ritrovi a giocare contro tante squadre forti e non succede sempre. Per l’Atalanta sarà tutto da scoprire, sarà emozionante vedere la squadra giocare contro certe squadre inimmaginabili solo 7-8 anni fa. Barcellona, Real Madrid, PSG, per me è incredibile vedere queste sfide con continuità. Oramai l’Atalanta è una squadra europea, la più europea della Serie A. Ogni volta che gioca in Europa fa molto bene, ha avuto una crescita importante in questi anni e può arrivare in alto”.

