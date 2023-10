Papu Gomez, che botta! Due anni di squalifica: positivo al doping prima dei Mondiali

Una brutta botta per Papu Gomez. Secondo quando riportato da Relevo in Spagna, il calciatore da poco acquistato dal Monza a parametro zero dovrà scontare due anni di squalifica per doping. Gomez avrebbe assunto una sostanza proibita a un controllo antidoping ai tempi del Siviglia, prima del Mondiale in Qatar. La comunicazione sarebbe già stata comunicata dall’UEFA a Papu Gomez, due anni di squalifica.

Foto: twitter monza