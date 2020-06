Papu Gomez: “Champions, vorrei la finale contro Messi. Per come giochiamo noi…”

Alejandro “Papu” Gomez, fantasista dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TyC Sports in vista della ripresa della stagione: “Lo stop? Abbiamo toccato il cielo con un dito, stavamo vivendo un momento unico e storico per la città. E’ incredibile che si sia tutto interrotto. La Champions? Ci conviene giocare una gara secca, in 90 minuti tutto può succedere e sarà spettacolare. Chi in finale di Champions League? Una squadra spagnola. Magari Messi. Io contro di lui, però una spagnola, non inglese o tedesca. E’ per come giochiamo noi, dico che ci sarebbe un po’, ma solo un po’, di chances in più”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta