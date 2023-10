Papin su Donnarumma: “È tra i migliori in Europa. Ma a volte fa degli errori incredibili, non capisco”

Intervenuto al festival dello Sport 2023, Jean-Pierre Papin, leggenda del calcio ed ex calciatore del Milan, si è soffermato a parlare anche di Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana: “Gigio è uno dei portieri più forti in Europa, ma non so perché in certe partite fa degli errori incredibili. Soprattutto coi piedi”.

Foto: Instagram Donnarumma