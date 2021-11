Papin: “Messi favorito per il Pallone d’Oro? Non capisco il motivo, svaluterebbe il premio”

Leo Messi è il grande favorito per la vittoria del Pallone d’Oro, premio che verrà assegnato questa sera a Parigi. Jean-Pierre Papin, ex calciatore e vincitore del premio nel 1991m non è molto d’accordo con tale corrente di pensiero: “E’ un magnifico trofeo che dovrebbe premiare il miglior calciatore dell’anno. Si è evoluto molto dai miei tempi, ed è stato anche preso dalla FIFA, che lo ha trasformato in un grande programma televisivo. È il più bello premio individuale che può avere un giocatore, non capisco chi lo denigra”.

Messi favorito?

“Non gioca da cinque mesi! Ho visto parlare di lui e non lo capisco, da quando ha vinto la Copa América, cosa ha fatto Messi a Parigi? Ha segnato un gol in campionato, 3 in Champions… Non ho niente contro Messi, certo, è uno dei migliori giocatori della storia ma quest’anno non se lo merita. Scegliere Messi quest’anno svaluterebbe il Pallone d’Oro perché significherebbe che non daremo più ai giocatori di successo la possibilità di vincere il trofeo”.