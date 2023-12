Papin: “Con lo Shakhtar sarà dura, Gattuso ha portato grinta”

Jean Pierre Papin, ex stella dell’OM e attuale consulente tecnico, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Europa League: Per noi è un sorteggio molto difficile, perché lo Shakhtar è arrivata terza nel girone di Champions facendo nove punti e battendo il Barcellona. Ha esperienza in Europa, è difficile ma possiamo anche credere in una sorpresa”.

Sull’impiego del tecnico italiano: “Stiamo lavorando, Gattuso ha portato tante cose, grinta, filosofia. Siamo al sesto posto e stiamo aspettando. Ha cambiato molte situazioni e ci vuole tempo.”

Foto: Twitter Marsiglia