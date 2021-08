Papin: “Che esordio Giroud. Sarà un’arma del Milan per lo scudetto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex stella del Milan, Jean-Pierre Papin, ha parlato dell’esordio di Giroud in rossonero e della doppietta del francese che può essere un segnale importante in vista del campionato.

Queste le sue parole: “Che bellezza, esordio stupendo di Olivier, sono molto felice per lui. Ho sempre detto che aveva bisogno di fiducia: ora che ha rotto il ghiaccio, diventerà sempre più centrale. E aiuterà la squadra a lottare per lo scudetto. È un percorso difficile, serve tempo per costruire. Ma il Milan costruisce. I grandi professionisti come Olivier non tralasciano nessun dettaglio. Sarà di esempio anche per gli altri connazionali in squadra”.

Foto: Twitter Milan