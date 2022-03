Papin: “Botman mi ricorda Jaap Stam, il Milan è il club giusto per lui”

Jean-Pierre Papin, ex calciatore del Milan, Pallone d’oro nel 1991, ha parlato di Sven Botman, in orbita rossoneri oramai da tempo, ospite del canale Youtube di Carlo Pellegatti: “Quando vedo Botman mi ricorda Stam. È un osso duro, grande, abbastanza veloce e sull’uomo è cattivo. Credo che con queste caratteristiche il Milan possa essere il club giusto per lui“.

Foto: Twitter Lille