Papà di Kvaratskhelia: “Futuro di mio figlio? Per me rimarrà a Napoli, ma rispetterò ogni sua decisione”

Badri Kvaratskhelia, papà di Khvicha, attaccante del Napoli, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Radio TV Serie A. Tanti gli argomenti trattati da parte del padre del talento georgiano, che si è espresso così sulle chance di vedere il 77 restare all’ombra del Vesuvio anche in vista della prossima stagione: “Solo lui potrà scegliere se restare a Napoli in futuro e io rispetterò ogni sua decisione. Secondo me deciderà di continuare a vestire la maglia del Napoli.”

Sul paragone con Maradona: “Quando viene paragonato a Maradona si vergogna tantissimo, ma ne è felice e non sa come ringraziare i tifosi per questa cosa. Ringrazio molto Napoli e tutta l’Italia per apprezzare e amare mio figlio.”

Foto: Twitter SSC Napoli