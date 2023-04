Paolo Zanetti: “Vincere gli scontri diretti è fondamentale. Successo che serviva”

Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Lecce.

Queste le sue parole: “La vittoria è importante per il nostro percorso, non possiamo pensare di farlo senza difficoltà, con un percorso netto. La bravura è vincere le partite che dobbiamo vincere, cioè gli scontri diretti. Ritardo? Ho abituato la mia squadra a non prendersi nessun tipo di alibi, giocare un’ora dopo non è certo un problema, se lo è c’è qualche difficoltà. Hanno fatto una grande prestazione al di là della variabile”.