Paolo Zanetti: “Tre punti fondamentali. Bravi a resistere contro una squadra ostica”

Paolo Zanetti, allenatore dell‘Empoli, ha commentato la vittoria contro la Sampdoria.

Queste le sue parole a Sky: “Come tutti gli scontri diretti è stata una gara difficile, c’era tanta carica. L’abbiamo interpretata bene, fino a che eravamo in 11 non abbiamo mai rischiato. Poi abbiamo sofferto, contro una squadra che doveva andare oltre se stessa. In generale a parte l’episodio finale la partita è stata buona e combattuta, contro una squadra ostica”.

Come ha vissuto gli ultimi minuti in cui il var è stato protagonista?

“Siamo abituati ai finali thriller, non siamo ancora maturi per vincere la partita in maniera netta. Quell’episodio dell’uscita di Ismajili ci ha fatto abbassare molto, ma siamo stati bravi a rattoppare. L’abbiamo spuntata anche con un po’ di fortuna, ma senza quei minuti finali se avessimo vinto non ci sarebbe stato niente da dire”

Quanta soddisfazione c’è? Senza la mentalità e l’attenzione ai dettagli si rischia di essere bellini ma poco pratici. Dovevamo cercare di fare un girone di andata per mettere fieno in cascina, chiaramente non siamo salvi ma questa posizione deve darci maggior consapevolezza”

Come ha visto l’episodio finale? “Il fallo di mano sicuramente c’era, forse c’era un fallo ma l’arbitro era vicino. Vi posso dire quello che forse ha pensato l’arbitro”

Foto: Instagram Empoli