Paolo Zanetti: “Salvezza ormai vicina, la dedico ai ragazzi. Il futuro? Non ci penso, ora devo riposarmi”

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “Ogni stagione per un allenatore giovane deve essere un’esperienza, poi gli equilibri sono sempre sottili. Abbiamo accelerato quando dovevamo accelerare, abbiamo fatto tanti punti e passato momenti duri ma abbiamo sempre superato le difficoltà. Questa quasi impresa è dedicata ai miei ragazzi, che hanno fatto cose importanti”.

L’orgoglio più grande? “Nei primi 15 giorni da quando sono arrivato ho cercato di ascoltare e capire i ragazzi, dicendo subito a loro che avevano tutto per arrivare all’obiettivo. C’era amicizia, voglia di lottare su tutti i palloni, spirito di rivalsa in qualcuno e nell’allenatore. Quando ci sono le difficoltà, se non hai queste doti non riesci a superarle”.

Spalletti, Sarri: lei sarà il prossimo allenatore uscito da Empoli e destinato a una big? “Non lo so. Adesso devo andare a riposare, negli ultimi 15 giorni mi sono sfondato di idee e notti insonni. In questo mestiere si fa fatica a guardare al futuro”.

