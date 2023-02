Paolo Zanetti: “I ragazzi hanno dato tutto. Sono quelle gare che valgono più di una vittoria”

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato a Dazn dopo la rimonta contro lo Spezia, da 0-2 a 2-2.

Qieste le sue parole: “Al netto degli episodi è stata un’ottima partita. Si è messa subito in un binario molto difficile ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi perchè hanno tirato fuori tutto quello che avevano dentro. Alla lunga ci ha premiato e quando siamo rimasti in parità numerica abbiamo schiacciato lo Spezia”.

Che parole ha usato nell’intervallo? “Le parole è meglio non ripeterle. Ero tranquillo perchè al di là dell’inferiorità numerica avevamo il pallino del gioco in mano. Avevo fiducia in loro”.

Cambi aggressivi per raggiungere il risultato pieno? “Sì assolutamente sì. Lo Spezia non si è abbassato per scelta ma perchè siamo stati bravi noi. Siamo una squadra e prima della partita ho parlato dell’importanza dei giocatori che erano in panchina oggi hanno fatto la differenza”.

Cambiaghi? “Ha giocato un’ottima partita, come mi aspettavo. E’ una spina nel fianco per tutti. Con giocatori fisici come i loro avevo bisogno di giocatori così”.

La squadra non si adagerà? “Lo spero. Abbiamo già dimostrato che se non stiamo sul pezzo al 100% siamo vulnerabili. Esistono anche gli episodi. Abbiamo subito al primo calcio d’angolo, un rigore con espulsione e poi il gol della domenica”.

Foto: Instagram Empoli