Paolo Zanetti: “Buon test. La condizione sta migliorando”

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato dopo il test amichevole di questo pomeriggio.

Queste le sue parole si canali ufficiali del club: “Un buon allenamento, i ragazzi hanno avuto la giusta mentalità perapprocciarsi a questo ritiro in cui si dovrà lavorare molto, servirà una certa aggressività, poi è chiaro che il risultato non conta nulla ma l’intensità mi è piaciuta. I nuovi hanno delle qualità ma anche tanto margine di miglioramento, Mosquera ha avuto tante occasioni, si è mosso tanto poi ha fatto anche due viaggi in settimana, vedo che ha la testa giusta. Frese ha un buon palleggio, viene da un campionato diverso dal nostro e dovrà fare un certo tipo di percorso. Da parte mia non ho segreti, mi piacerebbe avvicinare il più possibile la squadra ai tifosi che sono già venuti in tantissimi e hanno portato un entusiasmo che ci serve. Dobbiamo fare un calcio pratico, veloce, aggressivo, servono tante componenti che ad una squadra che si vuole salvare è al primo posto. La cosa importante oggi è mettere dentro benzina e che i ragazzi inizino a capire qual è il calcio che dobbiamo fare. Cabal? Oggi è stato fuori in via precauzionale anche se so delle situazioni di mercato. Se andrà in una grande squadra sarò contento per lui e penso debba essere un motivo di orgoglio per lo stesso Verona”.

Foto: sito Verona