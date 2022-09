Paolo Maldini: “Ultimi 3 anni bellissimi. Ho parlato a Theo come se fosse mio figlio”

Paolo Maldini è intervenuto al Festival dello Sport di Trento e ha parlato del momento del Milan. “Quando sono arrivato nel 2018 dovevo avere una visione di quello che deve essere un dirigente. Da allora ho fatto esperienza, sono stati 3 anni bellissimi, un progetto che ha dato soddisfazione al club e ai tifosi. Quando ho firmato per il Milan non mi sentito pronto e adeguato. Leonardo mi ha insegnato tanto, di calcio e di vita. Il mio vantaggio è quello di essere legato al club che ha una storia che non va neanche presentata, parla da sola. Il mio primo acquisto reale è stato Krunic con cui eravamo già d’accordo dall’anno precedente, è stata la prima cosa che ho fatto da solo. Per Theo Hernandez siamo andati prima a parlare con il Real, con lui ho usato le stesse parole che utilizzerei con mio figlio. Giroud è un campione, punto e basta. Ha vinto un Mondiale, gioca con nazionale, è un professionista esemplare. All’inizio è stato limitato da qualche infortunio, ma poi è venuto fuori. Massara direttore sportivo? Ho ricevuto tantissime telefonate che parlavano bene di Ricky. Io non lo conoscevo, ho fatto un colloquio, mi è piaciuto tanto e siamo partiti”.