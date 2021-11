Paolo Cannavaro: “Per il Napoli è l’anno buono per vincere lo scudetto. Non vedo squadre più solide”

Paolo Cannavaro, storico ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del momento dei partenopei: “E’ l’anno buono e la squadra di Spalletti può davvero vincere lo scudetto. Non parlo da tifoso, ma da addetto ai lavori. Dopo 11 giornate non vedo squadre più solide. E sono convinto il Napoli sia più forte anche del Milan. Non si tratta solo dell’ottima partenza, parlo di equilibri di squadra. Lo penso ancor di più dopo il derby vinto in quella maniera. Contro un avversario che ha dato il meglio di sé”.

FOTO: Twitter Sassuolo