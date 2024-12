Paolo Cannavaro: “A Vercelli ho imparato come calarmi nel ruolo di allenatore”

Paolo Cannavaro, dopo aver fatto da vice allenatore all’Udinese e al Benevento, ha iniziato una nuova vita da primo allenatore a Vercelli. Ai microfoni di Radio Serie A ha rilasciato una piccola intervista su quanto ha imparato a Vercelli:

” Questa esperienza mi ha dato tanto, purtroppo non dal punto di vista dei risultati, ma come esperienza mi è servita tanto anche per calarmi nel ruolo di primo allenatore in una categoria che vive di difficoltà enormi in tutti e tre i gironi. Il ruolo di allenatore mi piace, molto. Già da Udine l’avevo capito e dopo quell’avventura ho detto a mio fratello Fabio che avrei voluto intraprendere la carriera da capo-allenatore: è ciò che mi piace e mi fa star bene, la voglia di provare era anche per capire se il ruolo mi si addice e anche i feedback arrivati mi hanno fatto capire che quella è la mia strada”.

Su come vede lui il calcio: “Dal punto di vista della mentalità io uso sempre una frase: ‘Andiamo a darle prima di prenderle’. Come calcio, essendo un tecnico giovane ho avuto la fortuna di partire col lancio lungo e poi ho finito con il mio passaggio più lungo che era di quindi metri. Ho preso più da quest’ultima parte e mi piace pensare di avere undici registi in campo. I miei difensori devono uscire palla al piede e gli attaccanti recuperarla in scivolata, è questa la mia mentalità”.

Foto: Instagram Paolo Cannavaro