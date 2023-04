Paolo Berlusconi: “Silvio sta riposando, c’è un miglioramento”

Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, ha parlato ai giornalisti presenti uscendo dall’ospedale San Raffaele di Milano. Nel primo bollettino della struttura sanitaria si legge che il proprietario del Monza è ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare, oltre che per una leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica. Le parole del fratello di Silvio Berlusconi: “Siamo più sollevati, c’è un miglioramento. Siamo fiduciosi. Sta riposando”.

Foto: Instagram Berlusconi