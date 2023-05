Paolo Berlusconi: “Il legame tra interisti e milanisti è molto bello. Noi siamo più antijuventini”

Il presidente onorario del Monza ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle rivalità personali nel calcio italiano: “Noi abbiamo sempre avuto rispettoper le bandiere. Quando si parlava di Maradona al Milan, mio fratello diceva sempre che lui era una bandiera come Totti alla Roma. Io vengo dai tempi di Prisco, in cui diceva che si augurava la B per il Milan, ma come serie e non come Berlusconi. Il legame tra milanisti e interisti è molto bello, è di sfottò ma nell’amicizia e la stima che ci lega. Siamo diversi dalla Roma, con cui c’è un clima un po’ più infuocato e c’è forse meno amicizia. Noi siamo fondamentalmente più antijuventini”.

Paolo Berlusconi – Sito ufficiale Monza