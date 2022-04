Panucci: “Serve gente che ama la Roma, sogno di tornare da allenatore”

Christian Panucci, ex calciatore della Roma, oggi allenatore, ha parlato dei giallorossi ai microfoni di Radio Radio: “Purtroppo dopo il 2009 c’è un buco nella bacheca della Roma, speriamo che si possa riportare presto qualcosa. Roma è una piazza fantastica con passione vera, del tifoso sano. Bisogna avere personalità per affrontare la piazza romana. Ci vuole la costruzione di una squadra con gente che sappia di calcio, e Mourinho lo è. Poi in campo vanno i giocatori.

Io alla Roma? Tutti sanno quello che sono, non sta a me dirlo, non saprei risponderti. Ci vuole gente che ama la Roma. Prima che prendessero Garcia ci fu qualcosa nei miei confronti, ma niente di concreto. Ho sempre sognato di tornare a Roma da allenatore, ma Roma te la devi meritare. Ora c’è un grandissimo allenatore – riporta vocegiallorossa.it – che sta avendo tutta la pazienza del mondo. E tutta Roma ha pazientato, gli è stata vicino, e ora stanno arrivando i frutti.

Zaniolo? Ha grandi qualità, fossi in lui non leggerei i giornali oggi, dipenderà da lui e dalla voglia che ha. Ieri ha fatto una grande partita. Zaniolo è giovane, può ancora migliorare. Mi auguro resti alla Roma, se gli dai lo spazio diventa devastante, deve migliorare la continuità di prestazione, ma ieri si è messa sulle sue caratteristiche“.

Foto: The World Game