Panucci difende De Ketelaere: “Diamogli tempo. Guardate com’è cambiato Tonali”

Intervenuto sul canale Twitch del Milan, L’ex laterale rossonero Christian Panucci, ha così parlato delle difficoltà del giovane trequartista De Ketelaere in Italia: “Credo che in questo momento a De Ketelaere bisogna dare tempo. Arriva da un campionato dove i ritmi non erano alti, è un ragazzo giovane con tante aspettative. Probabilmente non è ancora riuscito a esprimere il suo valore. Non abbiamo troppa fretta di vedere un giocatore subito protagonista. Tonali ha fatto un cambio in un anno, da giocatore che entrava è diventato insostituibile. Oggi Tonali corre per 90 minuti: domenica, mercoledì, domenica, mercoledì. È un giocatore straordinario. Nel Milan capisci cosa devi fare per diventare giocatore: se lo capisci è bene altrimenti sei fuori”, le sue dichiarazioni sul talento belga.

Foto: Twitter Milan