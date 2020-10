Panenka in terapia intensiva. L’inventore del “cucchiaio” lotta contro il Covid-19

Il mondo del calcio si stringe intorno ad Antonin Panenka. La leggenda del calcio ceco lotta per la vita in terapia intensiva, dopo aver contratto il Covid-19. Il 71enne, è entrato nella leggenda del calcio, per il rigore decisivo tirato nella finale dei campionati europei del 1976. Panenka per la prima volta utilizzò “il cucchiaio” dal tiro dagli 11 metri. Un gesto che poi abbiamo ammirato con Totti, e altri interpreti, ma si deve a Panenka la paternità di questo tiro.

Quella finale, per la cronaca, fu vinta proprio dalla Cecoslovacchia di Panenka, contro la Germania dell’Ovest di Beckenbauer, campione del Mondo in carica. Vittoria che arrivò proprio grazie a quel rigore.

La notizia della malattia è nata da un tweet pubblicato dai Bohemians FC, squadra di Praga di cui Panenka è presidente onorario, che ha precisato: “Non commenteremo le sue condizioni di salute”. Si legge solo che Panenka è collegato alle macchine per la ventilazione assistita, e si parla di condizioni “gravi” e della sua presenza in terapia intensiva. Il tweet si conclude con un augurio: “Combatti, Tondo!”.

Antonín Panenka was taken to the ICU hospital today in a serious condition, where he is connected to the devices. There is no comment on his condition yet. Fight, Tondo, fight! Thinking of you, Tondo! 💚 https://t.co/J1HEbDJ14f

— Bohemians 1905 Eng (@bohemians1905GB) October 7, 2020