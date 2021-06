Pandev, l’uomo dei record. E’ suo il primo gol della storia della Macedonia del Nord agli Europei

Non poteva essere altrimenti. Il primo gol della storia della Macedonia del Nord agli Europei lo ha siglato Goran Pandev. Lui che ha il maggior numero di gol e presenze nella Nazionale macedone ha trovato il gol contro l’Austria seppur approfittando di un errore della difesa austriaca, ma il capitano della Nazionale è riuscito a mettere in rete al minuto 28 e far esplodere i tifosi macedoni presenti allo stadio di Bucarest.

Foto: Twitter Macedonia del Nord