Pandev: “La Coppa Italia con il Napoli? Sembrava che avessimo vinto la Champions per l’entusiasmo”

Goran Pandev, intervistato da Sportitalia, ha ripercorso la sua carriera. Queste le parole del macedone attualmente al Parma: “Il Napoli può vincere lo scudetto. Inter e Milan hanno sbagliato tante partite, dando la possibilità agli azzurri. L’Inter è favorita, ha avuto tante partite e la squadra è un po’ stanca. Si è visto nelle ultime partite, ha poi sbagliato la gara col Milan in cui poteva chiudere il campionato. Inter 2010? Per giocare in quella squadra, io avrei fatto anche il terzino. La Coppa Italia con il Napoli? Sembrava che avessimo vinto la Champions per l’entusiasmo. Siamo tornati a Napoli dopo la finale, la gente era tutta fuori, tengono moltissimo alla maglia. Lazio? Lì le gare migliori della mia carriera. Voglio ancora vincere, credo nella Serie A col Parma. Non penso al passato, sono concentrato solo sul presente“.

FOTO: alfredopedulla.com