Pandev: “In finale non esistono le favorite. Auguro a tutti gli interisti una notte come quella di Madrid”

Goran Pandev alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua in vista della finale di stasera. Ecco le sue parole: “Sono felice per i ragazzi, si sono meritati questa finale. Vincere questa coppa è speciale, è il sogno di ogni bambino che vuol diventare calciatore, ma non tutti avranno questa opportunità nella vita. Sono felice per Simone, so quanto tiene a questo traguardo. In finale non esistono le favorite e se tutti dicono che è il City, ci sarà più gusto a batterli. Auguro a tutti gli interisti una notte come quella di Madrid”.

Foto: Pandev Twitter uff Genoa