Pandev: “Il Genoa ha fatto un mercato importante. Il Napoli tra le favorite per lo scudetto”

Attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Secolo XIX, in previsione della sfida tra Genoa e Napoli il doppio ex Goran Pandev ha commentato il calciomercato estivo del Genoa, soffermandosi anche sulla squadra di Garcia:

“È stato fatto un mercato importante e soprattutto in avanti sono stati presi rinforzi di prima fascia come Malinovskyi, Retegui e Messias. Acquisti di valore, che faranno crescere il Genoa. E poi c’è un allenatore molto bravo come Gilardino. Il Napoli è tra le tre o quattro favorite per la vittoria dello scudetto. Ma il Genoa ha fatto un bel mercato, si è rinforzato e ha tutto per raggiungere una tranquilla salvezza“.

Foto: Instagram Pandev