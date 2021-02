Pandev: “Grande vittoria ma non siamo ancora salvi. Ritiro? Penso di smettere dopo l’Europeo”

Goran Pandev ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la doppietta con cui ha steso il Napoli: “Siamo contenti, abbiamo fatto una grande partita e abbiamo vinto contro una grande squadra: sono tre punti molto importanti, perché non siamo ancora salvi. Stiamo facendo un grande lavoro, stasera abbiamo dimostrato il nostro valore e abbiamo vinto meritatamente. L’importante è buttarla dentro: Zajc mi ha fatto un grande assist. Il mister ci ha dato serenità, consapevolezza nei nostri mezzi, una squadra che deve salvarsi deve lavorare duro e lo stiamo facendo.

Il ritiro? Ho fatto grande fatica a recuperare dall’ultimo infortunio, ma mi diverto ancora e sto bene. Vediamo, ma il mio pensiero è di smettere dopo l’Europeo, anche se non si sa niente.

Napoli? Ho passato tre anni meravigliosi a Napoli: sono una grande squadra, ma hanno avuto tanti infortunati, e con il Covid non è facile. Ma penso si riprenderanno, perché sono una grande squadra”.