Pandev: “Dopo il Torneo di Viareggio Casiraghi è venuto in hotel e mi ha chiesto se volevo andare all’Inter?'”

Goran Pandev è stato ospite del podcast di Andrea Ranocchia, dove ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, soffermandosi sugli esordi e sull’interessamento dell’Inter quando era ancora molto giovane.

“Ho iniziato al FK Belasika da 13 anni. Con la squadra primavera siamo venuti a Viareggio. Ho fatto un grandissimo tornero di Viareggio con il Belasika, ho fatto 4-5 gol. C’era Casiraghi che faceva scouting. Dopo la partita col Bari, nella quale ho fatto doppieta, è venuto in albergo e ho cominciato a parlare in italiano. Ho detto a un amico italiano che io non capivo niente. Ha detto parla con il presidente, dove c’erano i presidenti e i suoi amici. E viene da me e dice: ‘Ma vuoi andare all’ Inter?’ Mi dicevo, come nell’ Inter?”.

Foto: instagram pandev