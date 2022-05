Pandev: “Avevo avvisato l’Italia con la Macedonia. Pensavano che sarebbe stato facile”

Goran Pandev, ex attaccante della Nazionale macedone, ha parlato a Extra Time a Radio Rai, tornando sul successo contro l’Italia di marzo.

Queste le sue parole: “I miei amici italiani dicevano che la partita sarebbe stata facile, che la Macedonia avrebbe perso con tanti gol di scarto e che si sarebbe preparata a dovere per la finale play-off. Li avevo avvisati di stare attenti, la Macedonia è pericolosa in contropiede. Ma è stato giusto così, il gol è arrivato all’ultimo e per l’Italia è stato impossibile recuperare. Io mi sento metà italiano, i miei bambini sono nati qui ma ho tifato per la mia Nazionale”.

Foto: Twitter Parma