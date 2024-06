Panchine di A e B: Cagliari e non solo, i ritardatari stanno arrivando

Siamo a metà giugno e qualche club di Serie A non ha ancora l’allenatore. Manca poco, però: il Cagliari sta trovando gli accordi definitivi con l’Empoli per Davide Nicola, il Venezia è in stato avanzato per Di Francesco (soltanto quando sarà liberato Vanoli per il Torino). E l’Empoli? Domani probabilmente il Cosenza libererà Viali che ha qualcosa in B (Reggiana compresa) ma aspetta la decisione dell’Empoli e continuerebbe a lavorare con il direttore sportivo Gemmi. I toscani intanto hanno sondato qualche altro profilo, compreso Cioffi. In Serie B Aquilani ha chiesto tempo alla Reggiana che avrebbe voluto chiudere, è stato contattato dal Frosinone che nel frattempo ha puntato Vivarini. Se il Catanzaro liberasse Vivarini per la Ciociaria, cercherebbe di convincere proprio Aquilani. Ultimissimi passaggi.

Foto: Instagram Empoli