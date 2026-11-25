Panchina Vicenza: Dionigi 15 giorni dopo. Manca solo la firma

25/11/2026 | 15:35:15

Davide Dionigi sarà il nuovo allenatore del Vicenza. Il nome, l’unico davvero favorito per la panchina, che abbiamo svelato il 10 novembre. Esattamente 15 giorni fa, quando l’ex Ascoli era sul punto di subentrare a Fabio Gallo prima che lo proprietà decidesse – a ridosso della sosta – di dare un’altra chance all’artefice della promozione in Serie B. Adesso gli scenari, ribaditi anche in mattinata, sono assolutamente confermati, al punto che manca solo la firma per legare Dionigi al Vicenza. Gli aspetti formali verranno sistemati nelle prossime ore.

Foto: Sito Ascoli