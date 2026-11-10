Esclusiva: panchina Vicenza, la decisione su Gallo. E gli scenari

10/11/2026 | 10:48:25

Fabio Gallo è in bilico sulla panchina del Vicenza già dalla serata di domenica. Avevamo anticipato che sarebbe stata fatta una riflessione e che la posizione dell’allenatore grande artefice della promozione era diventata sempre più in bilico dopo il tonfo casalingo contro la Cremonese. La tifoseria è molto legata a Gallo, al punto che ieri ha preso chiaramente posizione a suo favore. Ma la fiducia del club è in ribasso, al punto che sono stati contattati due-tre allenatori, in lista c’è anche Davide Dionigi in attesa di una decisione definitiva. A Gallo potrebbe essere data un’altra partita, ma il fatto che il Vicenza abbia sondato altri tecnici è il segnale di una fiducia ai minimi termini.

Foto: x Vicenza