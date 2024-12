Panchina Verona, conferme sulla soluzione interna, ma prima la decisione su Zanetti. I dettagli

Tempo di riflessioni sulla posizione in panchina di Paolo Zanetti in casa Hellas Verona, tutto chiaro fin da ieri pomeriggio. E già ieri vi avevamo parlato (con il club in vendita) di una soluzione interna, nel caso specifico la promozione di Paolo Sammarco, allenatore della Primavera. Tenendo comunque conto dell’opzione Salvatore Bocchetti, ancora sotto contratto con l’Hellas. In questi minuti vertice tra il presidente Setti e il direttore sportivo Sogliano per sciogliere le ultime riserve, ma la decisione non verrà comunicata questa sera. Tanto che c’è la possibilità che venga data un’ultima chance a Zanetti nel prossimo turno di campionato contro il Parma. Ma soluzione interna Sammarco va tenuta in grande considerazione.

Foto: Instagram Verona