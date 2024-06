Panchina Udinese, valutate piste stranieri: i nomi

L’Udinese deve prendere un allenatore dopo essersi congedata da Fabio Cannavaro, un divorzio nell’aria ma che forse il club avrebbe potuto comunicare meglio. Ci sono stati sondaggi in Italia (Di Francesco, in ballo anche per il Venezia, Vivarini e non solo), ma l’allenatore potrebbe arrivare dalla Spagna. Sondati sia Diego Martinez Penas (ex Watford) che Guillermo Abascal, reduce da un’esperienza con lo Spartak Mosca. Abascal ha già lavorato in Italia con l’Ascoli. Entrambi hanno le caratteristiche che piacciono all’Udinese. Possono emergere altri nomi, ma la pista estera con uno specialista spagnolo all’interno di una mini lista sarebbe un classico per la famiglia Pozzo. Presto la decisione definitiva.

Foto: logo Udinese