Anche il Trento, in Serie C, cambia allenatore malgrado il pareggio conquistato a Padova. Confermato quanto vi abbiamo anticipato ieri mattina: non ci sarà più Joan Moll, che aveva sostituto Tedino, in panchina, ma Francesco Baldini, ex Vicenza, è pronto a ripartire da Trento.

Foto: Sito Trento Calcio