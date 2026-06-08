Panchina Torino: Abate ai dettagli. Prima mossa granata il 23 maggio

08/06/2026 | 19:05:00

Ignazio Abate si appresta a diventare il nuovo allenatore del Torino. C’è un base di accordo biennale, mancano soltanto gli ultimi dettagli formali burocratici. Tutto questo dopo quanto vi avevamo anticipato la scorsa settimana, ovvero che il Torino non avrebbe più aspettato Aquilani orientato a chiudere con il Sassuolo com’è poi accaduto. Tra l’altro il 23 maggio vi avevamo svelato che per Abate, in lizza a quei tempi per il Sassuolo, il Torino aveva fatto un sondaggio approfondito, a quei tempi un nome mai accostato ai granata. Ora siamo in dirittura d’arrivo.



Foto: Instagram Juve Stabia