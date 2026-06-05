Esclusiva: Aquilani, il Torino si è stancato. Presto nuovo summit con il Sassuolo

05/06/2026 | 20:50:52

Alberto Aquilani era un obiettivo concreto del Torino. Possiamo dire “era” perché dopo incontri e dialoghi, il club granata sta pensando seriamente di andare su altri obiettivi. Non è una decisione definitiva, ma quasi. Tutto questo perché i matrimoni si fanno in due e la felicità deve essere reciproca. Traccheggiare troppo significa perdere l’autobus. Evidentemente Aquilani vuole incontrare ancora il Sassuolo, che aveva avuto anche un’idea Di Francesco, malgrado i riscontri positivi del vertice con i granata. Infatti, ci sarà un contatto o un summit con Carnevali nelle prossime ore. Il Torino si è stancato, valuterà sempre Abate oppure altre soluzioni.

Foto: X Catanzaro