Panchina Siviglia, in pole c’è Quique Sanchez Flores

Crisi senza fine in casa Siviglia. Gli andalusi, terz’ultimi in classifica, stanno cercando un nuovo allenatore dopo l’esonero di Diego Alonso: nelle ultime ore – come riportano i media spagnoli – starebbe prendendo piede la candidatura di Quique Sánchez Flores. Il tecnico spagnolo ha vinto una Europa League con l’Atletico Madrid nel 2009-2010.

twitter watford