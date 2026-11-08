Panchina Sassuolo: contatti confermati con D’Aversa (ieri in tribuna)

08/11/2026 | 13:25:55

La situazione di Alberto Aquilani era già a rischio, come raccontato, dopo Sassuolo-Fiorentina. E sei giorni dopo si viaggia verso un esonero che sembra inevitabile dopo l’ennesima imbarcata di ieri sera in casa della Roma. Come segnalato da Luca Cilli, all’Olimpico c’era Roberto D’Aversa, un profilo che va seguito. E nelle ultime ore ci sono stati contatti per provare a trovare gli accordi, in attesa di una decisione definitiva.

Foto: x Sassuolo